Военного, пострадавшего от взрыва патрона, перевели в больницу Ростова
Военного, пострадавшего от взрыва патрона, перевели в больницу Ростова. Об этом стало известно 26 августа.
Как сообщает DonDay.ru, взрыв произошел из-за того, что парень глушил рыбу патроном от миномета. В результате устройство взорвалось прямо у него в руках. После чего 25-летнего контрактника в тяжелом состоянии доставили в БСМП Шахт.
Несколько дней врачи боролись за жизнь парня. После нескольких серьезных операций, в том числе ампутации обеих кистей, военнослужащего перевели в военный госпиталь в Ростове. Сейчас его состояние стабильно.
Напомним, 25-летний младший сержант служит в Новочеркасском гарнизоне. В отпуске он решил поехать на рыбалку к реке Аюта. Однако нарушение техники безопасности в использовании патронов от миномета спровоцировало взрыв.