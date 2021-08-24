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Военного, пострадавшего от взрыва патрона, перевели в больницу Ростова

Военного, пострадавшего от взрыва патрона, перевели в больницу Ростова

Военного, пострадавшего от взрыва патрона, перевели в больницу Ростова. Об этом стало известно 26 августа.

Как сообщает DonDay.ru, взрыв произошел из-за того, что парень глушил рыбу патроном от миномета. В результате устройство взорвалось прямо у него в руках. После чего 25-летнего контрактника в тяжелом состоянии доставили в БСМП Шахт.

Несколько дней врачи боролись за жизнь парня. После нескольких серьезных операций, в том числе ампутации обеих кистей, военнослужащего перевели в военный госпиталь в Ростове. Сейчас его состояние стабильно.

Напомним, 25-летний младший сержант служит в Новочеркасском гарнизоне. В отпуске он решил поехать на рыбалку к реке Аюта. Однако нарушение техники безопасности в использовании патронов от миномета спровоцировало взрыв.

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