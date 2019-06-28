На Дону водитель иномарки влетел в жилой дом, скрываясь от полицейских



Мужчина на кроссовере влетел в жилой дом, скрываясь от полицейских. Авария случилась утром 30 июня в Шахтах.



Как сообщает Donday Шахты, водитель автомобиля «BMW Х6» лихачил на дороге и не остановился перед машиной ДПС, которая подала шоферу сигнал об остановке. Превысив скорость, мужчина за рулем кроссовера пустился с бега.



В какой-то момент он не справился с управлением и влетел в жилой дом, протаранив велосипед, детский самокат и коляску. К счастью, во дворе никого не было, поэтому жертв из жильцов удалось избежать.



Однако помощь медиков все-таки понадобилась. Во время аварии травмы получил пассажир иномарки. Его с повреждениями доставили в больницу. В настоящее время полицейские по факту аварии проводят проверку.