На Дону автомобиль съехал в кювет и перевернулся: скончался водитель

В Ростовской области произошло ДТП с участием автомобиля «ВАЗ». Авария случилась 26 июня около 19:30 на автодороге Милютинская – Кашары.По предварительной информации, машиной «ВАЗ-2105» управлял 52-летний мужчина. По дороге он не справился с управлением и съехал в правый кювет. После этого автомобиль опрокинулся.– В результате аварии водитель погиб. Его 22-летняя пассажирка получила травмы. Пострадавшую доставили в больницу, – рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.