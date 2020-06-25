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На Дону автомобиль съехал в кювет и перевернулся: скончался водитель

На Дону автомобиль съехал в кювет и перевернулся: скончался водитель
В Ростовской области произошло ДТП с участием автомобиля «ВАЗ». Авария случилась 26 июня около 19:30 на автодороге Милютинская – Кашары.

По предварительной информации, машиной «ВАЗ-2105» управлял 52-летний мужчина. По дороге он не справился с управлением и съехал в правый кювет. После этого автомобиль опрокинулся.

– В результате аварии водитель погиб. Его 22-летняя пассажирка получила травмы. Пострадавшую доставили в больницу, – рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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