Под Каменском водитель иномарки съехал в кювет и перевернулся
Под Каменском-Шахтинским водитель иномарки пострадал в ДТП. Авария произошла утром 15 июля на автодороге Волгоград - Каменск.
По предварительным данным, 36-летний водитель «Фольксвагена Поло» ехал со стороны донской столицы. Он не справился с управлением, съехал в кювет и допустил опрокидывание транспортного средства.
- В результате происшествия автомобилист незначительно пострадал, - отметили в ГУ МВД по Волгоградской области. – Врачи оказали ему разовую помощь.