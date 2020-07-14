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Под Каменском водитель иномарки съехал в кювет и перевернулся

Под Каменском водитель иномарки съехал в кювет и перевернулся
Под Каменском-Шахтинским водитель иномарки пострадал в ДТП. Авария произошла утром 15 июля на автодороге Волгоград - Каменск.

По предварительным данным, 36-летний водитель «Фольксвагена Поло» ехал со стороны донской столицы. Он не справился с управлением, съехал в кювет и допустил опрокидывание транспортного средства.

- В результате происшествия автомобилист незначительно пострадал, - отметили в ГУ МВД по Волгоградской области. – Врачи оказали ему разовую помощь.

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