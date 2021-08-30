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На Дону перед судом предстанет сбежавший из колонии заключенный

На Дону перед судом предстанет сбежавший из колонии заключенный
В Ростовской области заключенный, сбежавший из колонии-поселения, пойдет под суд. 28-летний парень обвиняется по статье «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи».

ЧП случилось в июле 2021 года в поселке Веселом. Заключенный выбрался из колонии и на перекладных добрался до Каменска-Шахтинского. Там его задержали правоохранители и вернули в режимное учреждение. В отношении парня возбудили уголовное дело. Вероятно, обвиняемому ужесточат наказание. Не исключено, что теперь он будет отбывать срок в колонии общего режима. Ему грозит до четырех лет лишения свободы

Как сообщил DonDay.ru, парень неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Зимой 2021 года его осудили за мошенничество.

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