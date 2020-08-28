На Дону в столкновении двух ВАЗов погиб 63-летний водитель

На Дону в столкновении ВАЗ-21124 и ВАЗ-21070 погиб 63-летний автомобилист. Еще три человека, в том числе десятилетняя девочка, пострадали. ДТП произошло около шести часов утра 31 августа на подъезде к хутору Живые Ключи Белокалитвинского района.По предварительным данным, 36-летний водитель на ВАЗ-21124 превысил скорость, потерял управление и врезался во встречный ВАЗ-21070, под управлением 63-летнего автомобилиста. Последний от полученных травм скончался в карете скорой помощи. Его 54-летнюю пассажирку доставили в больницу.В салоне ВАЗ-21070 также находились 45-летняя женщина и десятилетняя девочка. Им оказана разовая медпомощь.