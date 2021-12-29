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На Дону рыбак едва не замерз насмерть в камышах

На Дону рыбак едва не замерз насмерть в камышах
В Ростовской области рыбак едва не замерз насмерть в камышах. 64-летнего мужчину нашли у берега залива Мигулянки 4 января в Шолоховском районе.

Житель станицы Вешенской уснул на льду. Рыбак даже не почувствовал, как постепенно стало охлаждаться его тело. К счастью, рядом оказались спасатели. Они увидели спящего на заливе мужчину и решили подойти ближе.

Как сообщил DonDay, пришедшие на подмогу разбудили рыбака. По словам помощника начальника поисково-спасательной службы во внутренних водах Ростовской области Анастасии Калдуровой, от медицинской помощи он отказался.
Фото: DonDay.ru.
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