На Дону рыбак едва не замерз насмерть в камышах
В Ростовской области рыбак едва не замерз насмерть в камышах. 64-летнего мужчину нашли у берега залива Мигулянки 4 января в Шолоховском районе.
Житель станицы Вешенской уснул на льду. Рыбак даже не почувствовал, как постепенно стало охлаждаться его тело. К счастью, рядом оказались спасатели. Они увидели спящего на заливе мужчину и решили подойти ближе.
Как сообщил DonDay, пришедшие на подмогу разбудили рыбака. По словам помощника начальника поисково-спасательной службы во внутренних водах Ростовской области Анастасии Калдуровой, от медицинской помощи он отказался.