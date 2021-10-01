На Дону рабочие пострадали при пожаре на шиномонтажке
В Ростовской области два человека пострадали при пожаре на шиномонтажке. Происшествие случилось около полудня 4 октября в Родионово-Несветайском слободе.
На улице Мичурина загорелся автосервис. Пока на место ехали пожарные, ветер разогнал пламя на площадь сто квадратных метров. Оказалось, что внутри шиномонтажки есть люди. Спасатели вытащили из огня 19-летнего парня и 41-летнего мужчину. Они надышались едким дымом. С отравлением продуктами горения их доставили в больницу.
Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, в тушении принимали участие 11 человек личного состава и три единицы техники.