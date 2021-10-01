На Дону рабочие пострадали при пожаре на шиномонтажке

В Ростовской области два человека пострадали при пожаре на шиномонтажке. Происшествие случилось около полудня 4 октября в Родионово-Несветайском слободе.На улице Мичурина загорелся автосервис. Пока на место ехали пожарные, ветер разогнал пламя на площадь сто квадратных метров. Оказалось, что внутри шиномонтажки есть люди. Спасатели вытащили из огня 19-летнего парня и 41-летнего мужчину. Они надышались едким дымом. С отравлением продуктами горения их доставили в больницу.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, в тушении принимали участие 11 человек личного состава и три единицы техники.