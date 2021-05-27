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В Ростове мужчина попал в больницу с отравлением из-за замыкания электропроводки

В Ростове мужчина попал в больницу с отравлением из-за замыкания электропроводки
В Ростове 38-летний мужчина пострадал при пожаре в собственном доме. Происшествие случилось днем 28 мая на улице Евдокимова.

В доме ростовчанина замкнуло электропроводку. Хозяин увидел искры и вызвал домой спасателей. Пока они ехали на место, щиток успел загореться. Мужчина пытался самостоятельно потушить пожар, но только надышался едким дымом плавящегося пластика. Ему стало плохо.

- С отравлением продуктами горения его доставили в больницу, - сообщили в МЧС по Ростовской области.

Площадь возгорания составила 0,5 квадратных метра. На ликвидацию пожара выезжали 7 спасателей и две единицы техники.

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