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На Дону произошел пожар на складе: спасены трое

На Дону произошел пожар на складе: спасены трое

В станице Обливской Ростовской области случился пожар на складе. Огонь вспыхнул 13 декабря около 15:00.

Жители улицы Кальманова почувствовали сильный запах дыма и, испугавшись, вызвали пожарных. Прибывшая бригада принялась тушить складское помещение. Оказалось, что внутри находились люди. Экстренно эвакуированы были три человека, поэтому, к счастью, обошлось без пострадавших.

Спустя примерно 15 минут огонь, бушевавший на четырех квадратах, был полностью ликвидирован. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, для тушения были привлечены шесть спасателей и две спецмашины.
Фото для иллюстрации: ГУ МЧС по Ростовской области
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