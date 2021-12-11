На Дону произошел пожар на складе: спасены трое

Фото для иллюстрации: ГУ МЧС по Ростовской области

В станице Обливской Ростовской области случился пожар на складе. Огонь вспыхнул 13 декабря около 15:00.Жители улицы Кальманова почувствовали сильный запах дыма и, испугавшись, вызвали пожарных. Прибывшая бригада принялась тушить складское помещение. Оказалось, что внутри находились люди. Экстренно эвакуированы были три человека, поэтому, к счастью, обошлось без пострадавших.Спустя примерно 15 минут огонь, бушевавший на четырех квадратах, был полностью ликвидирован. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, для тушения были привлечены шесть спасателей и две спецмашины.