В Ростове приостановлен ремонт областного музея изобразительных искусств. Музей был закрыт на реставрацию 20 апреля 2025 годаНа ремонт было выделено 58,3 миллиона рублей из областного бюджета. По плану работы должны были завершиться к концу октября 2025 года, но уже сейчас срок просрочен на пять месяцев.Представитель музея объяснил, что работы приостановлены из-за недостаточного финансирования со стороны Министерства культуры Ростовской области.Многие жители Ростова недовольны затянувшимся ремонтом. В комментариях под постом главы города, ростовчане выражают недовольство и требуют ускорить процесс.Отметим, что здание в котором располагается музей построено в конце 19 века и является объектом культурного наследия.