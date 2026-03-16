В Ростове приостановлен капитальный ремонт подземного перехода на Кировском проспекте. Об этом проинформировали в городской администрации.

Работы стартовали в начале марта и сопровождались инцидентом. Из-за падения ограждения в туннеле была повреждена плитка мозаичного панно, являющегося объектом культурного наследия. Подрядчик утверждал, что повреждения произошли по вине неизвестных лиц и не связаны с ремонтными работами.

По информации МКУ ДИСОТИ, из-за несоблюдения условий контракта начата процедура его расторжения с ООО «РСК ИНТАУРА».

Новый подрядчик будет выбран до 1 июня.
