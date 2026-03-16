- Дерево срочно нужно убрать. Я боюсь, что в скором времени другие ветки могут упасть не только на памятники, но и на людей, - сказала горожанка.

Фото: Дондей

Дерево упало на могилы кладбища Ростовской области. Об этом рассказала местная жительница Татьяна Штенфель 16 марта.Инцидент произошел в Койсугском кладбище в Батайске. Вероятно, ствол повалил сильный ветр. Сухое дерево упало прямо на памятники, задев примерно семь могил. Жители переживают, что насаждение может испортить памятники и ограды.Женщина надеется, что публикация проблемы в СМИ привлечет внимание властей, и в скором времени дерево уберут.