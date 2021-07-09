В поселке Ростовской области сгорела «ГАЗель»

В поселке Красный сад Ростовской области сгорела «ГАЗель». ЧП произошло 10 июля около 21:00 на улице Малахитовой.Местные жители почувствовали сильный запах дыма, а потом заметили, как у автомобиля вспыхнул капот. На помощь они вызвали пожарных. Приехавшая бригада локализовала возгорание на двух квадратных метрах. Примерно через 15 минут огонь был полностью ликвидирован. К счастью, водитель успел покинуть авто, поэтому не пострадал.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, для тушения пожара привлекали четырех спасателей и одну единицу техники.