С 15 марта в водомемах Ростовской области запретили ловить плотву и тарань

Фото: Donday

С 15 марта текущего года в Ростовской области вступили в силу весенние ограничения на вылов рыбы, как сообщает Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства. В период с 15 марта по 30 апреля 2026 года действует запрет на ловлю тарани и плотвы в Азовском море, Таганрогском заливе и на реке Дон ниже плотины Цимлянской ГЭС, включая притоки, за исключением реки Маныч.Эти ограничительные меры являются частью общего весеннего нерестового запрета, который действует на территории Ростовской области с 1 марта по 31 мая. В этот период любителям рыбалки предписано временно воздержаться от увлечений на ряде водных объектов региона.В частности, ограничения установлены на реке Мокрая Чумбурка, в Таганрогском заливе на участке от села Маргаритово до села Новомаргаритово, а также в зоне Миусского лимана. Кроме того, нерестовый запрет затронет отдельные участки Веселовского водохранилища и притоки реки Северский Донец, включая реки Кундрючья, Быстрая и Калитва.Росрыболовство напоминает, что нарушение правил рыболовства влечет за собой не только административную, но и уголовную ответственность.