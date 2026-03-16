Полмиллиона рублей составил средний размер взятки в Ростовской области

В Ростовской области назвали средний размер взятки. По словам начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции донского МВД Александра Туркина, за 2025 год он составил 500 тысяч рублей.Подвели итоги 2025 года и двух месяцев 2026.За минувший год было возбуждено около 500 уголовных дел коррупционной направленности. Примерно 190 из них были совершены против органов госвласти и органов местного самоуправления (хищение). Фактов взяточничества 180 фактов. Из этого числа восемь десятков — прямые факты получения взятки. По итогам прошлого года средний размер взятки составил 500 тысяч рублей.Материалы уголовных дел за год составили в отношении 120 лиц. Среди них — шесть глав и заместителей глав структур муниципалитета. Порядка 12 должностных лиц и руководителей структур муниципалитета и 28 руководителей и должностных лиц крупных бюджетных организаций и контрольно-надзорных организаций области.Но цифры первых двух месяцев 2026 года вовсе идут на рекорд. Возбуждено целых 328 дел коррупционной направленности. Преступлений против органов власти и муниципалитетов — 77. Взяток — 63, в том числе 15, совершенных в крупном (от 150 тысяч рублей) и особо крупном (от одного миллиона) размерах.Привлекли к уголовной ответственности двух глав муниципальных образований за превышение должностных полномочий, а именно главу Целинского района и главу Пролетарского района Ростовской области. Проводятся следственные действия.