МЧС опубликовало кадры тушения крупного пожара на Левом берегу
ЧП случилось 16 марта на Левобережной.
Очевидцы сообщили о возгорании около 11:30. Пламя охватило 500 квадратных метров сухой травы. Над центром города был виден гигантский столб черного дыма.
По информации от спасателей, пожар населенным пунктам не угрожал. Пожарные ликвидировали открытое горение. На месте происшествия продолжают трудиться 27 специалистов, задействовано семь единиц техники.