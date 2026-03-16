ХК «Ростов» выиграл «Динамо СПБ» в последнем матче сезона 2025/26

ХК «Ростов» обыграл «Динамо СПБ» в последнем матче сезона. Руководство опубликовало итоги на странице клуба 15 марта.Согласно итогам первого периода кондоры вышли вперед – начало голам положил Владислав Мягков. Затем ростовчане назад не отступали. Первый период завершился счетом 0:3 в пользу ростовчан.Во втором периоде соперники из «Динамо» забили шайбу — 1:3. Затем ростовчанин Тимофей Барсуков смог забросить еще один гол. В третьем периоде команда соперников решила побороться, однако итоговый счет остался за кондорами – 3:5.