На энергоблоке №2 Ростовской АЭС завершилась программа опытно-промышленной эксплуатации «толерантного» ядерного топлива. В 2021 году в реактор ВВЭР-1000 были загружены три топливные кассеты с инновационными тепловыделяющими элементами (твэлами). Эти кассеты прошли полный цикл эксплуатации, который составил три топливные кампании по 18 месяцев каждая.В рамках программы опытно-промышленной эксплуатации использовались три комбинированные сборки конструкции ТВС-2М. В каждой сборке было по 12 твэлов в инновационном исполнении. Шесть твэлов были изготовлены с использованием хром-никелевого сплава 42ХНМ в качестве конструкционного материала. Другие шесть твэлов имели оболочки из циркониевого сплава с хромовым покрытием.Применение новых материалов может помочь предотвратить или существенно замедлить развитие пароциркониевой реакции в активной зоне реактора в случае возникновения внештатной ситуации.- Тепловыделяющие сборки штатно отработали три полные топливные кампании. Сейчас нам предстоит подготовить достаточно большой пакет документов для Ростехнадзора, а затем топливо будет передано для послереакторных исследований в НИИ атомных реакторов в Димитровграде», – сообщил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.- По совокупности всех факторов: экономика, технология, регулирование, процедуры – оптимальный вариант для промышленного внедрения – это оболочки из классического циркониевого сплава с нанесением хромового покрытия. Это решение, к которому пришли все ведущие мировые производители ядерного топлива. Но для России, где реализуется стратегия замыкания ядерного топливного цикла, программа разработки ATF дала еще один важный результат. Свойства хромированной поверхности позволяют исключить ряд операций при фабрикации ядерного топлива для реакторов ВВЭР, где до сих пор задействован ручной труд. А безлюдная фабрикация – это необходимое условие для промышленного производства топлива с регенерированным ураном и плутонием», – прокомментировал старший вице-президент по научно-технической деятельности АО «ТВЭЛ» Александр Угрюмов.Для серийного производства ядерного топлива на Чепецком механическом заводе в Глазове открыли участок для нанесения хромовых покрытий на оболочки из циркониевого сплава. Это позволило изготовить более 1000 хромированных оболочек твэлов.Это стандартная мировая практика для квалификации новых видов ядерного топлива, когда сначала в реакторе испытываются кассеты с отдельными твэлами в инновационном исполнении, а затем – полноценные сборки с новыми материалами.