На Дону под суд пойдет мужчина, жестоко расправившийся с пенсионеркой

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В Ростовской области на скамье подсудимых оказался мужчина, который жестоко расправился с 82-летней женщиной. Александра С. обвиняют в убийстве и краже.Как сообщает DonDay.ru, в марте прошлого года злоумышленник, чтобы принять наркотики, пришел к дому № 7 по улице Новостройка в поселке Быстрогорском. Он перелез через невысокий забор и зашел в сарай, где принял препарат. Парень решил остаться в помещении на некоторое время. Спустя несколько часов бабушка, которая жила в этом доме, пошла в сарай. Там она увидела незваного гостя. Александр, заметив осуждающий взгляд женщины, подумал, что она обо всем расскажет односельчанам. Обвиняемый решил избавиться от ненужного свидетеля.Злоумышленник толкнул несчастную, из-за чего она упала на пол. Затем он несколько раз ударил кирпичом пожилую женщину по голове. Увидев, что бабушка еще жива, Александр ударил ее топором и добил ногами. На этом молодой человек не остановился - он забрался в дом к старушке и обыскал все комнаты. В итоге он забрал 78 тысяч рублей и скрылся. Тело пенсионерки нашли соседи, которые пришли ее навестить. Они сразу сообщили о случившемся в полицию. Злоумышленника задержали через несколько дней и завели на него дело.Судебное заседание по делу обвиняемого пройдет 3 февраля в Белокалитвинском городском суде. Александру грозит до 15 лет лишения свободы.