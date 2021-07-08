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На Дону мужчина пойдет под суд за расправу над бабушкой из-за сережек

На Дону мужчина пойдет под суд за расправу над бабушкой из-за сережек
Житель Азовского района пойдет под суд за разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. Мужчину обвиняют в избиении до смерти беспомощной старушки и грабеже.

По версии следствия, трагедия случилась 27 октября 2020 года в селе Пешково. В тот день выпивший мужчина перелез через забор во двор к 92-летней женщине. Увидев у старушки золотые серьги, негодяй толкнул ее в спину. Бабушка упала на пол хозпостройки. Негодяй подошел и с силой вырвал серьги из ушей пожилой женщины. Старушка с трудом поднялась, но пьяный мужчина не собирался останавливаться. Он снова толкнул несчастную, и та упала в открытый подвал.

Увидев, что бабушка больше не пытается обороняться и звать на помощь, мужчина забрался к ней в дом и украл из кармана пиджака 500 рублей.

В тот же день пострадавшую старушку госпитализировали в ЦГБ города Азова. Врачи боролись за ее жизнь, но ослабленный в силу возраста организм не смог пережить такие телесные повреждения.

- Поступило уголовное дело в отношении жителя села Пешково, - сообщили в Азовском городском суде. - Он обвиняется по статьям «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Санкции каждой из этих статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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