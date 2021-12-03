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На Дону мужчина пытался зарезать своего соседа

На Дону мужчина пытался зарезать своего соседа

В Ростовской области 52-летний мужчина пытался убить своего соседа. ЧП случилось утром 3 декабря в хуторе Верхнесоленом Веселовского района.

Как сообщает DonDay.ru, в тот день подозреваемый взял с собой нож и отправился в гости к своему знакомому. Как только хозяин дома впустил мужчину во двор, тот ударил его ножом в спину. Раненый упал, скрючившись от боли, а злоумышленник сбежал. Пострадавшего с проникающим ранением госпитализировали в районную больницу.

Помощник прокурора Веселовского района Михаил Кологойда рассказал о том, что в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Фото: yandex.ru
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