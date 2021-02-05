На Дону молодые супруги подозреваются в распространении порно с участием их маленькой дочки

В Ростовской области в отношении 17-летней девушки и ее 20-летнего мужа возбудили уголовное дело. Они подозреваются в совершении иных действий сексуального характера в отношении маленькой дочери и изготовлении, а также обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Об этом стало известно 9 февраля.По версии следствия, супруги из Зернограда снимали у себя дома порнографические видео с участием их 9-месячной дочери. Ролики родители продавали за деньги в интернете. Таким «бизнесом» парень с девушкой занимались с декабря 2020 по январь 2021 годаПравоохранители установили распространителей видео и задержали их.- В отношении семейной пары избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.