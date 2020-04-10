На Дону без вести пропал 59-летний мужчина

В Ростовской области разыскивается пропавший без вести 59-летний мужчина. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.Житель Мясниковского района Юрий Сорокин ушёл из дома 4 апреля и до сих пор не вернулся. В полиции сообщили приметы пропавшего. На вид ему около 55-60 лет. Рост мужчины примерно 160-165 сантиметров. У него среднее телосложение,тёмно-русые волосы с сединой, голубые глаза.У дончанина есть особые приметы - на предплечье татуировка в виде головы статуи свободы, на животе татуировка в виде дракона.Всех, кто располагает какой-либо информацией о том, где находится Юрий Сорокин, просят сообщить в полицию по телефонам: 8(863) 492-33-12, 8(928) 216-72-48 или 02.