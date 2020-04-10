Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Дону без вести пропал 59-летний мужчина

На Дону без вести пропал 59-летний мужчина
В Ростовской области разыскивается пропавший без вести 59-летний мужчина. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

Житель Мясниковского района Юрий Сорокин ушёл из дома 4 апреля и до сих пор не вернулся. В полиции сообщили приметы пропавшего. На вид ему около 55-60 лет. Рост мужчины примерно 160-165 сантиметров. У него среднее телосложение,
тёмно-русые волосы с сединой, голубые глаза.

У дончанина есть особые приметы - на предплечье татуировка в виде головы статуи свободы, на животе татуировка в виде дракона.
- В день пропажи мужчина был одет в жёлто-коричневую куртку, синие джинсы на подтяжках, серый свитер, - уточнили в донском главке.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о том, где находится Юрий Сорокин, просят сообщить в полицию по телефонам: 8(863) 492-33-12, 8(928) 216-72-48 или 02.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.