В Ростове разыскивается пропавший без вести 45-летний мужчина



В Ростове разыскивается пропавший без вести житель Советского района города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области 11 марта.



По данным полиции, 45-летний Сергей Мирошниченко перестал выходить на связь с родственниками с августа 2017 года. С этого же времени он не появлялся по месту жительства.



В донском главке сообщили приметы пропавшего. На вид ему - 42 года. Рост мужчины - около 175-180 сантиметров. У ростовчанина худощавое телосложение. Из особых примет: татуировка на груди в виде лезвия с каплями крови, на левой руке - татуировка в виде пяти точек.



Всех, кто располагает какой-либо информацией о том, где находится Сергей Мирошниченко, просят сообщить по телефонам: 8 (863) 249-20-60 или 02.