Житель Ростовской области уехал на машине и пропал



В Ростовской области разыскивается 49-летний житель города Донецка. Юрий Кудинов уехал на своей машине и пропал.



Мужчина пропал в начале месяца. 2 ноября он уехал на своей машине «Нива Шевроле» и домой не вернулся. Родные обратились в полицию. В пресс-службе ГУ МВД Ростовской области сообщили приметы пропавшего.

- На вид дончанину - 45-50 лет, его рост - около 180-185 сантиметров, у него плотное телосложение, волосы светлые, с проседью, короткая стрижка, голубые глаза, - добавили в донском главке.



В день пропажи мужчина был одет в чёрную куртку, тёмные джинсы, на голове - чёрная кожаная кепка, на ногах - кожаные туфли чёрного цвета.



С собой у Юрия Кудинова были документы на машину. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего мужчины, просят сообщить по телефонам: 8 (86368) 2-03-33 – дежурная часть, 8 (86368) 2-03-16 или 02.