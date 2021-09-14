На Дону автомобилистка скончалась в ДТП из-за осы в салоне
На трассе в Ростовской области 63-летняя женщина-водитель насмерть разбилась в аварии. Трагедия случилась около полудня 16 сентября в Чертковском районе.
По предварительной информации, автомобилистка за рулем «Шевроле Лачетти» ехала по трассе М-4 «Дон». В какой-то момент в салон залетела оса. Женщина пыталась прогнать насекомое и не справилась с управлением. В районе хутора Сетраки иномарка съехала на правую обочину и перевернулась.
Машина получила множество механических повреждений. У нее разбиты стекла, а весь корпус смят.
- В результате аварии 63-летняя автомобилистка скончалась на месте, - уточнили в УГИБДД по Ростовской области.