На Дону автомобилистка скончалась в ДТП из-за осы в салоне

На трассе в Ростовской области 63-летняя женщина-водитель насмерть разбилась в аварии. Трагедия случилась около полудня 16 сентября в Чертковском районе.По предварительной информации, автомобилистка за рулем «Шевроле Лачетти» ехала по трассе М-4 «Дон». В какой-то момент в салон залетела оса. Женщина пыталась прогнать насекомое и не справилась с управлением. В районе хутора Сетраки иномарка съехала на правую обочину и перевернулась.Машина получила множество механических повреждений. У нее разбиты стекла, а весь корпус смят.- В результате аварии 63-летняя автомобилистка скончалась на месте, - уточнили в УГИБДД по Ростовской области.