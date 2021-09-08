В Ростовской области 27-летняя автомобилистка погибла в ДТП с ГАЗелью: видео

На автодороге в Ростовской области 27-летняя автомобилистка насмерть разбилась в аварии. ДТП случилось днем 9 сентября в Зерноградском районе.По информации УГИБДД по Ростовской области, девушка-водитель автомобиля «Лада Приора» ехала по дороге станица Мечетинская — хутор Большая Таловая — поселок Веселый. В районе 12-го километра она не справилась с управлением. Легковушка вылетела на «встречку», прямо перед ГАЗелью. Водители не смогли избежать аварии. От удара обе машины съехали с дороги. ГАЗель завалилась на бок. «Лада» получила множество механических повреждений. Ее корпус превратился в груду металлолома.В ДТП погибла 27-летняя девушка, находившаяся за рулем легковушка. Водителя ГАЗели с травмами доставили в районную больницу Зернограда.