В Ростове мужчина приземлился на машину, выпав из окна многоэтажки



В Первомайском районе Ростова-на-Дону мужчина выпал из окна многоэтажки. Случай произошёл 8 декабря на улице Вятской.



Из окна одной из квартир в доме № 67 выпал 64-летний мужчина, сообщает собственный источник Rostov.ru. Он приземлился на припаркованное такси «Рено». Пенсионер чудом остался жив. Очевидцы вызвали на место скорую помощь.



С различными травмами пострадавшего доставили в больницу. Сейчас он находится в тяжёлом состоянии. Все обстоятельства происшествия устанавливают. В деле разбираются правоохранители.