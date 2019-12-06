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В Ростове мужчина приземлился на машину, выпав из окна многоэтажки

В Ростове мужчина приземлился на машину, выпав из окна многоэтажки
В Первомайском районе Ростова-на-Дону мужчина выпал из окна многоэтажки. Случай произошёл 8 декабря на улице Вятской.

Из окна одной из квартир в доме № 67 выпал 64-летний мужчина, сообщает собственный источник Rostov.ru. Он приземлился на припаркованное такси «Рено». Пенсионер чудом остался жив. Очевидцы вызвали на место скорую помощь.

С различными травмами пострадавшего доставили в больницу. Сейчас он находится в тяжёлом состоянии. Все обстоятельства происшествия устанавливают. В деле разбираются правоохранители.

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