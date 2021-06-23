Мужчина, спаливший жену в Ростовской области, получил 13 лет «строгача»

В Ростовской области суд вынес приговор мужчине, который с особой жестокостью расправился с собственной женой. Игоря Катумкина приговорили к 13 годам колонии строгого режима.Мужчина обвинялся в том, что он во время пьяной ссоры сначала избил свою спутницу, а после облил бензином и поджег. 53-летняя дончанка получила множественные ожоги, от которых погибла.После случившегося Катумкина задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статьям об убийстве и умышленном уничтожении чужого имущества.