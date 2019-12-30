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Мужчина пытался пронести оружие в Дом творчества в Ростове

Мужчина пытался пронести оружие в Дом творчества в Ростове
В Ростове-на-Дону в Дом творчества пытался войти вооружённый мужчина. Происшествие случилось 5 января.

Когда он вошёл в учреждение, охранники попросили его сдать сумку на проверку. Пропустив её через металлодетектор, сотрудники обнаружили там подозрительные предметы. Конструктивно они были похожи на оружие. Сразу после этого неизвестный скрылся. Охранники сообщили о произошедшем правоохранителям.

- Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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