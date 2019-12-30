Мужчина пытался пронести оружие в Дом творчества в Ростове



В Ростове-на-Дону в Дом творчества пытался войти вооружённый мужчина. Происшествие случилось 5 января.



Когда он вошёл в учреждение, охранники попросили его сдать сумку на проверку. Пропустив её через металлодетектор, сотрудники обнаружили там подозрительные предметы. Конструктивно они были похожи на оружие. Сразу после этого неизвестный скрылся. Охранники сообщили о произошедшем правоохранителям.



- Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.