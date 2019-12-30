В Ростове мужчину, пытавшегося пронести оружие в Дом творчества, доставили в полицию



Полицейские задержали мужчину, пытавшегося пронести оружие в ростовский Дом творчества. Происшествие случилось 5 января.



Подозреваемый пришёл в учреждение с большой сумкой. Охранники стали её осматривать и обнаружили в ней оружие. Сразу после этого мужчина ушёл. Сотрудники Дома творчества вызвали полицию, и правоохранители начали поиски неизвестного.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, вскоре его задержали и доставили в полицию. Он пояснил, что пришёл в учреждение на праздник к семье. Оружие он взял якобы для самообороны.