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Мужчина погиб при пожаре в многоэтажке в Новошахтинске

Мужчина погиб при пожаре в многоэтажке в Новошахтинске
Мужчина погиб при пожаре в пятиэтажном доме в Новошахтинске. ЧП случилось вечером 13 февраля на улице Харьковской.

- По предварительной информации, в одной из квартир горели личные вещи, - рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области. – Из-за чего произошло возгорание, установят в ходе экспертизы.

После ликвидации пламени спасатели нашли в комнате труп мужчины. Тело было передано сотрудникам морга.

В тушении принимали участие три пожарных машины и девять единиц техники.

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