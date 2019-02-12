Мужчина погиб при пожаре в многоэтажке в Новошахтинске



Мужчина погиб при пожаре в пятиэтажном доме в Новошахтинске. ЧП случилось вечером 13 февраля на улице Харьковской.



- По предварительной информации, в одной из квартир горели личные вещи, - рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области. – Из-за чего произошло возгорание, установят в ходе экспертизы.



После ликвидации пламени спасатели нашли в комнате труп мужчины. Тело было передано сотрудникам морга.



В тушении принимали участие три пожарных машины и девять единиц техники.