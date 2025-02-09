Мужчина погиб при пожаре на севере Ростовской области

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области пожар в летней кухне унес жизнь человека. Трагедия случилась ночью 9 февраля в хуторе Зеленовке Тарасовского района.Возгорание произошло около 01:00 на улице Специалистов, 23. На место ЧП прибыли пять спасателей на двух автоцистернах. Во время тушения огня они обнаружили тело 64-летнего мужчины. Он не смог выбраться в безопасное место и задохнулся.В ГУ МЧС по Ростовской области заявили, что причина пожара устанавливается.