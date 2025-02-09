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Мужчина погиб при пожаре на севере Ростовской области

Мужчина погиб при пожаре на севере Ростовской области
В Ростовской области пожар в летней кухне унес жизнь человека. Трагедия случилась ночью 9 февраля в хуторе Зеленовке Тарасовского района.

Возгорание произошло около 01:00 на улице Специалистов, 23. На место ЧП прибыли пять спасателей на двух автоцистернах. Во время тушения огня они обнаружили тело 64-летнего мужчины. Он не смог выбраться в безопасное место и задохнулся.

В ГУ МЧС по Ростовской области заявили, что причина пожара устанавливается.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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