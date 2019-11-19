Мужчина и ребёнок пострадали в ДТП на трассе Ростов — Волгодонск
На трассе Ростов — Волгодонск произошло ДТП с двумя пострадавшими. Инцидент случился в Багаевском районе 21 ноября около 12:30.
43-летний водитель «Мерседеса» выехал на перекрёсток, не уступив дорогу «Тойоте Селика» под управлением 33-летнего мужчины. В результате машины столкнулись.
- В ДТП пострадали водитель и шестилетний пассажир «Тойоты», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - С травмами их доставили в больницу.
По факту происшествия проводится проверка.