Мужчина и ребёнок пострадали в ДТП на трассе Ростов — Волгодонск



На трассе Ростов — Волгодонск произошло ДТП с двумя пострадавшими. Инцидент случился в Багаевском районе 21 ноября около 12:30.



43-летний водитель «Мерседеса» выехал на перекрёсток, не уступив дорогу «Тойоте Селика» под управлением 33-летнего мужчины. В результате машины столкнулись.



- В ДТП пострадали водитель и шестилетний пассажир «Тойоты», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - С травмами их доставили в больницу.



По факту происшествия проводится проверка.