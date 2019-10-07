Мужчина до смерти забил свою жену в Ростове



В Ростове в ЖК «Европейский», расположенном на бывшем Вертолётном поле, вечером 8 октября произошло убийство.



По предварительным данным, в одной из квартир дома № 19/21 по улице Мушкетова между супругами произошла ссора. Разгневанный 33-летний мужчина с кулаками набросился на жену. В порыве ярости он жестоко избил 34-летнюю женщину. Негодяй наносил удары до тех пор, пока она не перестала дышать.



Полицию вызвали соседи, которые услышали звуки драки за стенкой. По словам жильцов, пара часто ругалась. Ссоры нередко заканчивались мордобоем.



Представитель следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева сообщила, что подозреваемый в убийстве собственной жены задержан. В настоящее время проводятся следственные действия.