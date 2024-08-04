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Мотоциклисту оторвало голову в ДТП на М-4 под Ростовом

Мотоциклисту оторвало голову в ДТП на М-4 под Ростовом
В Ростовской области 4 августа произошло жуткое ДТП, в котором погиб мотоциклист. Трагедия случилась на трассе М-4 «Дон» около 17:00.

По предварительным данным, 40-летний мужчина на «Сузуки» проезжал в районе Аксайского моста. В пути он столкнулся с попутным мотоциклом «Хонда». От удара водители вылетели из транспортных средств. Виновник аварии упал на отбойник. Удар оказался настолько сильным, что ему оторвало голову.

По информации регионального УГИБДД, 37-летний мужчина, управлявший «Хондой», пострадал и был доставлен в больницу.
Фото: ГАИ Ростовской области
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