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Мотоциклист погиб в результате ДТП в Ростовской области

Мотоциклист погиб в результате ДТП в Ростовской области
В Ростовской области мужчина погиб в результате ДТП. Происшествие случилось около полудня 4 марта на трассе Азов — Ейск.

По предварительной информации, 35-летний мужчина на мотоцикле выскочил на встречную полосу, а затем вылетел в поле. Он сильно пострадал и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи.

Пострадавшего мотоциклиста доставили в отделение реанимации центральной городской больницы Азова. Его состояние оценивалось как тяжёлое. К несчастью, несмотря на старания врачей, молодой человек скончался от полученных травм.

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