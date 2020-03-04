Мотоциклист погиб в результате ДТП в Ростовской области



В Ростовской области мужчина погиб в результате ДТП. Происшествие случилось около полудня 4 марта на трассе Азов — Ейск.



По предварительной информации, 35-летний мужчина на мотоцикле выскочил на встречную полосу, а затем вылетел в поле. Он сильно пострадал и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи.



Пострадавшего мотоциклиста доставили в отделение реанимации центральной городской больницы Азова. Его состояние оценивалось как тяжёлое. К несчастью, несмотря на старания врачей, молодой человек скончался от полученных травм.