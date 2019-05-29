Молодой ростовчанин чуть не погиб от передозировки наркотиков



В донской столице 24-летний парень едва не умер от передозировки наркотиков. ЧП произошло 30 мая на улице 1-я Ритмичная. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.



По информации портала, молодой человек принял вещество, ему стало плохо. У парня начались судороги, он упал без сознания. Друг, увидев, что произошло, вызвал бригаду врачей.



Прибывшие медики доставили ростовчанина в больницу. Его состояниe расценивается как тяжелое.