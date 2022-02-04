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На Дону разыскивают пропавшего без вести 43-летнего мужчину

На Дону разыскивают пропавшего без вести 43-летнего мужчину

В Мясниковском районе без вести пропал 43-летний Борис Гаценко. Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении и перестал выходить на связь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Обеспокоенные родственники сначала пытались отыскать Бориса самостоятельно, но его нигде не было. Тогда семья обратилась в полицию с заявлением о его пропаже.

Примерный рост пропавшего - 175-180 см, телосложение среднее. У мужчины светло-русые волосы и голубые глаза. В последний раз его видели в спортивной ветровке с белыми, синими и красными полосами, черных брюках, светлой рубашке с коротким рукавом и черных туфлях.

Если вам что-либо известно о местонахождении Бориса Гаценко, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (863) 249-33-12, 8-928-216-72-48 или 02.
Фото: Отдел МВД России по Мясниковскому району
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