На Дону разыскивают пропавшего без вести 43-летнего мужчину

Фото: Отдел МВД России по Мясниковскому району

В Мясниковском районе без вести пропал 43-летний Борис Гаценко. Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении и перестал выходить на связь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.Обеспокоенные родственники сначала пытались отыскать Бориса самостоятельно, но его нигде не было. Тогда семья обратилась в полицию с заявлением о его пропаже.Примерный рост пропавшего - 175-180 см, телосложение среднее. У мужчины светло-русые волосы и голубые глаза. В последний раз его видели в спортивной ветровке с белыми, синими и красными полосами, черных брюках, светлой рубашке с коротким рукавом и черных туфлях.Если вам что-либо известно о местонахождении Бориса Гаценко, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (863) 249-33-12, 8-928-216-72-48 или 02.