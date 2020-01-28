Молодой человек умер посреди улицы в Ростовской области



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В Ростовской области молодой человек скончался на улице. Трагический случай произошёл в поселке Родионовка Родионово-Несветайского района 30 января.



По предварительным данным, 31-летнему местному жителю внезапно стало плохо. Он упал посреди улицы, пишет DonDay.ru. К нему подбежали прохожие и попытались оказать ему первую помощь, пока на место ехала «скорая». Но прибывшие медики лишь констатировали смерть дончанина.



Никаких ранений на теле молодого человека обнаружено не было. В настоящее время эксперты устанавливают причину смерти жителя Родионовки.