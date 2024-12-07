Мобилизованный отец двоих детей из Ростовской области погиб в СВО

Фото: Наша неделя. Пролетарск.

В зоне специальной военной операции погиб 41-летний мобилизованный из Ростовской области. Дмитрий Пересыпкин, житель Пролетарска, скончался в сентябре во время выполнения боевых задач.Дмитрий родился в Пролетарске и окончил местную школу № 2. Затем он получил профессию тракториста-машиниста в Пролетарском аграрно-технологическом техникуме. Служил в Чечне. После демобилизации работал на кабельном заводе «Энергия».В октябре 2022 года в ходе частичной мобилизации его призвали в ряды вооруженных сил. Более двух лет он принимал участие в СВО.У Дмитрия остались супруга, две дочери — 2 и 9 лет, а также пожилые родители. Близкие характеризуют его как общительного и отзывчивого человека, сообщает местная газета «Наша Неделя. Пролетарск».