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Мобилизованный отец двоих детей из Ростовской области погиб в СВО

Мобилизованный отец двоих детей из Ростовской области погиб в СВО
В зоне специальной военной операции погиб 41-летний мобилизованный из Ростовской области. Дмитрий Пересыпкин, житель Пролетарска, скончался в сентябре во время выполнения боевых задач.

Дмитрий родился в Пролетарске и окончил местную школу № 2. Затем он получил профессию тракториста-машиниста в Пролетарском аграрно-технологическом техникуме. Служил в Чечне. После демобилизации работал на кабельном заводе «Энергия».

В октябре 2022 года в ходе частичной мобилизации его призвали в ряды вооруженных сил. Более двух лет он принимал участие в СВО.

У Дмитрия остались супруга, две дочери — 2 и 9 лет, а также пожилые родители. Близкие характеризуют его как общительного и отзывчивого человека, сообщает местная газета «Наша Неделя. Пролетарск».
Фото: Наша неделя. Пролетарск.
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