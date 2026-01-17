Новости
Минувшей ночью над двумя районами Ростовской области отразили атаку БПЛА

По данным губернатора Юрия Слюсаря, ПВО сработало в Шолоховском и Кашарском районах. Пострадавших и повреждений на земле не зафиксировано.
Фото: Дондей
