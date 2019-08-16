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Маньяк напал на школьницу из Ростовской области на пляже в Сочи

Маньяк напал на школьницу из Ростовской области на пляже в Сочи

На пляже в Сочи школьница из Ростовской области едва отбилась от маньяка, напавшего на неё на пляже.

Как сообщает издание «Югополис», незнакомец подошёл к девочке и стал её душить. Затем мужчина попытался изнасиловать школьницу. Юная дончанка отчаянно сопротивлялась, она смогла дать отпор негодяю, тот оставил попытки надругаться над девочкой и сбежал.

Освободившись, подросток прибежала к взрослым и обо всём рассказала. Те в свою очередь обратились в полицию.

Правоохранители составили фоторобот нападавшего и распространили ориентировку. В скором времени подозреваемого удалось задержать. В настоящее время проводится следственные действия.

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