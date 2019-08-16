Маньяк напал на школьницу из Ростовской области на пляже в Сочи





На пляже в Сочи школьница из Ростовской области едва отбилась от маньяка, напавшего на неё на пляже.



Как сообщает издание «Югополис», незнакомец подошёл к девочке и стал её душить. Затем мужчина попытался изнасиловать школьницу. Юная дончанка отчаянно сопротивлялась, она смогла дать отпор негодяю, тот оставил попытки надругаться над девочкой и сбежал.



Освободившись, подросток прибежала к взрослым и обо всём рассказала. Те в свою очередь обратились в полицию.



Правоохранители составили фоторобот нападавшего и распространили ориентировку. В скором времени подозреваемого удалось задержать. В настоящее время проводится следственные действия.