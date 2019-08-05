Девушка из Ростовской области родила на пляже в Сочи



На пляже в районе Сочи жительница Ростовской области родила ребёнка. Девушка приехала из Азова в посёлок Уч-Дере. Там проживает её мать, передаёт «Интерфакс».



Несмотря на то, что 27-летняя азовчанка находилась на девятом месяце беременности, она пошла отдохнуть на берег моря. Неожиданно у неё начались роды, и очевидцы вызвали сотрудников скорой помощи. Ребёнок родился на пляже. Его вместе с матерью доставили в перинатальный центр. Сообщается, что дончанка сбежала оттуда на следующий день, взяв с собой новорождённого.