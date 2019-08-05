Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Девушка из Ростовской области родила на пляже в Сочи

Девушка из Ростовской области родила на пляже в Сочи
На пляже в районе Сочи жительница Ростовской области родила ребёнка. Девушка приехала из Азова в посёлок Уч-Дере. Там проживает её мать, передаёт «Интерфакс».

Несмотря на то, что 27-летняя азовчанка находилась на девятом месяце беременности, она пошла отдохнуть на берег моря. Неожиданно у неё начались роды, и очевидцы вызвали сотрудников скорой помощи. Ребёнок родился на пляже. Его вместе с матерью доставили в перинатальный центр. Сообщается, что дончанка сбежала оттуда на следующий день, взяв с собой новорождённого.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.