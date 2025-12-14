Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области за три часа 14 декабря сбили 52 беспилотника

В Ростовской области за три часа 14 декабря сбили 52 беспилотника
В Ростовской области уничтожили 52 БПЛА. Данные публикует Минобороны РФ.

Беспилотники сбили 14 декабря с 20:00 до 23:00. Всего над донским регионом сбили 71 беспилотник. Один БПЛА был сбит над Азовским морем.

Напомним, что утром 14 декабря также был уничтожен один беспилотник.
Фото: DonDay.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.