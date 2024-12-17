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Личность сбитого насмерть мужчины около «МегаМага» не могут установить

Личность сбитого насмерть мужчины около «МегаМага» не могут установить
В Ростове-на-Дону не могут идентифицировать личность пешехода, погибшего под колесами автомобиля «Лексус». Трагическое происшествие, произошло 16 декабря около 23:00 на улице Пойменной.

Водитель «Лексуса» двигался по дороге, когда перед ним внезапно появился мужчина. Из-за дождя и скользкой дороги машина не успела остановиться и сбила пешехода насмерть.

После этого 46-летний водитель припарковал автомобиль на обочине и стал ожидать прибытия экстренных служб.

По информации от УГИБДД по региону, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Личность погибшего до сих пор не установлена.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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