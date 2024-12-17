Личность сбитого насмерть мужчины около «МегаМага» не могут установить

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону не могут идентифицировать личность пешехода, погибшего под колесами автомобиля «Лексус». Трагическое происшествие, произошло 16 декабря около 23:00 на улице Пойменной.Водитель «Лексуса» двигался по дороге, когда перед ним внезапно появился мужчина. Из-за дождя и скользкой дороги машина не успела остановиться и сбила пешехода насмерть.После этого 46-летний водитель припарковал автомобиль на обочине и стал ожидать прибытия экстренных служб.По информации от УГИБДД по региону, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Личность погибшего до сих пор не установлена.