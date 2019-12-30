Легковушка сгорела дотла в Ростовской области



В Ростовской области дотла сгорел легковой автомобиль. Происшествие случилось в ночь на 8 января в городе Донецке.



По предварительным данным, на Рождество хозяин припарковал свою машину марки «ВАЗ-2112» возле дома. Вернувшись утром за авто, он увидел, что от нее осталась лишь груда обугленного металла.



Почему произошел пожар, разбираются специалисты. Наиболее вероятной причиной ЧП стал поджог. Накануне происшествия владелец ВАЗа поругался со своими родными.