Ландшафтный пожар площадью 1500 квадратных метров пылал в Таганроге: видео



В Таганроге произошёл ландшафтный пожар. Происшествие случилось вечером 5 марта в районе переулка 13-й Новый.



Огонь заметили случайно, на него обратил внимание оператор, следящий за изображениями, передаваемыми камерами слежения. На место выехали сотрудники пожарной охраны и члены поискового спасательного подразделения.



- Специалистам удалось предотвратить распространение огня на жилые дома и лесополосу, - прокомментировали в таганрогском Управлении по делам ГО и ЧС.



Площадь пожара составила 1500 квадратных метров. Пока информация о пострадавших не поступала.

