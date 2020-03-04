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Ландшафтный пожар площадью 1500 квадратных метров пылал в Таганроге: видео

Ландшафтный пожар площадью 1500 квадратных метров пылал в Таганроге: видео
В Таганроге произошёл ландшафтный пожар. Происшествие случилось вечером 5 марта в районе переулка 13-й Новый.

Огонь заметили случайно, на него обратил внимание оператор, следящий за изображениями, передаваемыми камерами слежения. На место выехали сотрудники пожарной охраны и члены поискового спасательного подразделения.

- Специалистам удалось предотвратить распространение огня на жилые дома и лесополосу, - прокомментировали в таганрогском Управлении по делам ГО и ЧС.

Площадь пожара составила 1500 квадратных метров. Пока информация о пострадавших не поступала.

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