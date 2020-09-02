Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Крупный пожар в Старочеркасской полностью ликвидирован

Крупный пожар в Старочеркасской полностью ликвидирован
Крупный ландшафтный пожар в станице Старочеркасской полностью ликвидирован. Спасатели тушили поля в Аксайском районе Ростовской области около 15 часов.

В полдень 3 сентября площадь возгорания не превышала одного гектара. В три часа дня пожарные разбили полыхающую территорию на два участка – 1000 и 600 квадратных метров. На первом открытое горение ликвидировали в течение часа, а вот на втором работа кипела еще долгие 12 часов. Огонь, расползшийся на три гектара, тушили 74 спасателя и 23 спецмашины.

Мост через Большой Лог во время пожара был перекрыт. Собралась пробка из полутысячи машин. Люди долгое время не могли добраться домой.

На данный момент все еще горят леса в Тарасовском районе. Возгорание площадью 900 гектаров пытаются ликвидировать более 400 спасателей на 130 единицах техники и девяти воздушных судах. Больше остальных страдают хутора Дубы и Садки.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.